Titolo originale: Momonchi – (ももんち)

Titolo internazionale: Momonchi

Autrice: Kei Toume

Genere: seinen – slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2006

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Big Comic Spirits Special

Volumi: 1 (conluso)

Titolo in Italia: A casa di Momo

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Casa Editrice italiana: Flashbook

TRAMA

Okamoto Momone, detta “Momo”, è una ragazza sta frequentando dei corsi preparatori per l’ammissione ad una università d’arte, e fa parte di una famiglia composta da madre, fratello e sorella maggiore; nucleo però segnato dall’abbandono del padre, che ne se andò via di casa anni prima. Nonostante non lo veda da molto tempo, Momo è l’unica a non covare sentimenti di rabbia verso di lui, anche perchè lo ricorda appassionato di arte, proprio come lei.

Un giorno però il padre si fa improvvisamente sentire, e nello stesso periodo Momo si interessa ad un suo compagno di corso…

