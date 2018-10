A cura di Sophitia e M.

SCHEDA

Titolo originale: Hana no Miyako de – (花のみやこで)

Titolo internazionale: At The Flower Capital

Autrice: Rihito Takarai

Genere: yaoi – drammatico, psicologico, sentimentale, slice of life

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2009

Casa Editrice giapponese: Taiyo Tosho

Rivista: HertZ

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Alla Capitale dei Fiori

Anno di pubblicazione in Italia: 2016

Casa Editrice italiana: Flashbook. Edizione con sovracopertina e prima pagina a colori, a 6,90 €

Traduzione e adattamento testi: Susanna Scrivo

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Il volume unico è diviso in due parti.

La prima racconta la storia di due amici di infanzia, ed è ambientata nel dopo guerra in Giappone. Uno dei protagonisti è il nonno di Misaki (visto in “Solo i Fiori Sanno…”).

Motoharu è figlio di un ricco casato, ed è sempre stato attratto da un suo amico di nome Akira. Il quale però è già legato ad un matrimonio deciso dalla madre, con una famiglia che li ha molto aiutati durante il conflitto mondiale.

Un rapporto malinconico; diviso tra attrazione, sentimenti, e doveri sociali.

La seconda parte dell’albo è ambientata dopo il finale di “Solo i Fiori sanno…”, e chiude le vicende di Misaki e Arikawa.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Solo i Fiori sanno… – prequel/spinoff

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.