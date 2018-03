A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Inu Wo Kau – (犬を飼う)

Titolo internazionale: Feed the Dog

Autore: Jiro Taniguchi

Genere: seinen – slice of life

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 1991

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Big Comic

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Allevare un cane e altri racconti

Anno di pubblicazione in Italia: pubblicato per la prima volta nel 2003, è stato poi ristampato nel 2011 e 2013

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 1 (concluso)

Disponibile anche in versione digitale per il lettore di e-book Kindle.

TRAMA

Il volume unico è formato da sette diverse storie (la prima edizione italiana del 2003 ne aveva cinque, ne sono state aggiunte due nelle ristampe).

La maggior parte dei racconti ruotano attorno a due coniugi giapponesi di mezza età, che non hanno figli e vivono in una bellissima casa tradizionale. Loro inseparabile compagno è il cane Tam, amato e curato, nonostante sia anziano e malato.

In seguito, a casa loro arriverà anche una gatta abbandonata; e una nipotina che ha delle difficoltà a casa, soprattutto con la madre.

RECENSIONI

