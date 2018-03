A cura di A.

SCHEDA

Titolo originale: America – (アメリカ)

Titolo internazionale: America

Autrice: Keiko Ichiguchi

Genere: shoujo – drammatico, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1997

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Amie

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: America

Casa Editrice italiana e Anno: il volume unico viene pubblicato per la prima volta nel 1999 dalla Star Comics. Nel 2014 viene ristampato, con una nuova copertina e edizione deluxe, dalla KappaLab.

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

1988, ad Osaka, in Giappone. Nel bar “Jeremy’s” si ritrovano ogni sera degli amici, molto diversi per carattere, ma tutti accomunati dalla voglia di lasciare il proprio paese per andare negli USA.

Nae Togata sogna di diventare una scrittrice e giornalista, ma intanto ha iniziato una relazione difficile con un suo professore, già sposato. Takako Shima vorrebbe studiare recitazione, e ha un triste passato. Koji Tazawa vuole diventare un cuoco, ma intanto viene sfruttato al lavoro. Naoyuki Ogawa è un chitarrista appassionato di musica, ma non riesce a sfondare. Huey, un ragazzo nato in America, ha un pessimo rapporto con il padre, e che esce con Mariko, una ragazza vista da tutti come stupida, che ha probabilmente il presente più difficile di tutti.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!