A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Angelique – アンジェリク (木原敏江)

Titolo internazionale: Angelique

Autrice: Toshie Kihara

Genere: shoujo – drammatico, sentimentale, storico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1977 – 1979

Casa Editrice giapponese: Akita Shoten

Rivista: Princess

Tratto: basato sulla serie di romanzi “Angelica, la marchesa degli angeli” di Anne e Serge Golon (da cui sono stati tratti dei famosi film, arrivati anche in Italia)

Volumi: 5 (concluso) – successivamente ristampato in edizione bunko in 3 volumi (concluso)

In Italia: inedito

TRAMA

Nella Francia del XVII secolo vive Angélique de Sancé de Monteloup (“Angelica” nella versione italiana dei film), bellissima figlia di un nobile decaduto, che la costringe ad un matrimonio con il ricco, ma brutto, Joffrey de Peyrac, conte di Tolosa. Inizialmente lei ne è spaventata, anche per via della brutta cicatrice che l’uomo ha in volto, ma pian piano scopre che il marito è un uomo colto e gentile.

Ma quando va a corte, viene notata da Luigi XIV, il Re Sole, che la vuole per sé; scatenando le ire della sua amante ufficiale, la potente Madame de Montespan.

CURIOSITA’

– La protagonista è ispirata a una nobile realmente esistita, Maria Angelica de Scorailles de Roussille, duchessa di Fontanges (link su Wikipedia inglese)

Nella realtà la sua vita fu breve e drammatica: la ragazza era bellissima, tanto che il cugino (casata Orleans) la fece entrare a corte dove il Re Sole di invaghì di lei, facendone la favorita. L’amante ufficiale, la Montespan, era furiosa, tanto più che pare che Angelica fosse altezzosa e si vantasse di essere amata dal re, pare con la stessa regina Maria Teresa (moglie del re).

Morì dopo aver partorito un bambino, sembra per gravi complicazioni del parto, ma per molti storici (e anche contemporanei a dir la verità) fu per avvelenamento.

– Secondo indiscrezioni online (da prendere perciò con le pinze!), il manga fu realizzato senza il consenso di Anne Golon, che scoprì l’esistenza del fumetto solo dopo la sua pubblicazione.

RECENSIONI

