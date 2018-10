A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: M no Yoromeki – (Mのよろめき)

a volte scritto come “Emu no Yoromeki”

Titolo internazionale: Las infidelidades de M

Autrice: Mayumi Yokoyama

Genere: shoujo – scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2003

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Betsucomi

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Arrenditi, prof!

Anno di pubblicazione in Italia: 2007

Casa Editrice italiana: Flashbook

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Volume unico con quattro storie: “Arrenditi, prof!”, “I Love High School”, “Un Amabile diavoletto” e “Nervous”.

La prima, che dà anche titolo all’opera, racconta di un narcisista giovane professore di chimica, Narumi Misono, ben felice di essere al centro dell’attenzione delle sue studentesse. Ma una ragazza, Yuri Sengoku, lo critica aspramente davanti a tutti; tanto che quando a Narumi arrivano delle lettere minatorie, i sospetti cadono su di lei…

