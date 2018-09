A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Otokomae! Beads Kurabu – (男前!ビーズ倶楽部)

Titolo internazionale: Handsome! Beads Club

Autrice: Kyousuke Motomi

Genere: shoujo – scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2004

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Betsucomi

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Beads Club – Solo per uomini veri!

Anno di pubblicazione in Italia: 2012

Casa Editrice italiana: Flashbook. Sovracopertina, a 5,90 euro

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Ibuki è una ragazza di 17 anni che è sempre stata un “maschiaccio”, brava nelle arti marziali, con un bel caratterino, pronta anche a fare a botte. Tutto questo però non l’ha aiutata a trovare un ragazzo perciò ora che, per colpa di un trasloco, si è iscritta ad un nuovo liceo; e ben decisa a essere un po’ più femminile, e a trovare un fidanzato che sia più virile di lei!

Così si presenta alla nuova classe come una studentessa dolce e amante degli hobby “femminili” come il cucito, ma così ottiene di venire trascinata nel Club delle Perline, un posto però malfamato nella scuola per i suoi bizzarri membri…

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Kyousuke Motomi presenti sul sito:

Beast Master manga

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.