Titolo originale: Birdmen (バードメン)

Titolo internazionale: Birdmen

Autrice: Yellow Tanabe

Genere: shounen – azione, combattimenti, soprannaturale, super-poteri

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2013 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Shounen Sunday

Volumi: 10 (in corso)

In Italia: inedito

Eishi Karasuma è un ragazzino solitario, con una vita monotona ed un solo amico: Mikisada Kamoda, grande e grosso ma dal cuore d’oro.

Un giorno saltano scuola e si avventurano alla baia di Tokyo, e lì ed incontrano Tsubame, una ragazza vivace, e Rei Sagisawa, un ragazzo molto popolare che frequenta la loro stessa scuola media.

I ragazzi poi prendono un bus per tornare a casa, ma accade un evento misterioso: il mezzo di trasporto preso esce di strada e cade in un burrone, ma un uomo alato arriva a dall’alto a salvarli.

Nei giorni successivi, Eishi non riesce a capire se si è sognano o meno quello che è successo, ma mentre è a casa dell’amico, gli spunta fuori dalla schiena improvvisamente un enorme paio di ali nere… e scopre che sono spuntate anche a Mikisada e Rei.

Secondo Rei, quello è il segno che hanno stipulato un contratto con l’uomo alato, che ha pretenderà un “pagamento” per avergli salvato la vita.

Come cambierà la loro vita d’ora in poi?

