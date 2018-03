A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Bloody Monday – (ブラッディ・マンデイ)

Titolo internazionale: Bloody Monday

Autori: Kouji Megumi (disegni) Ryou Ryumon (storia)

Genere: shounen – azione, drammatico, fantascienza, mistero, psicologico, thriller

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: da Marzo 2007 ad Aprile 2009

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Shuukan Shounen Magazine

Volumi: 11 (concluso)

Titolo in Italia: Bloody Monday

Anno di pubblicazione in Italia: da Novembre 2010 a Novembre 2011

Casa Editrice italiana: Star Comics

Traduzione: Edoardo Serino

Lettering: Sabrina Daviddi

Volumi: 11 (concluso)

Trasposizione video

– “Bloody Monday” e “Bloody Monday 2” – film live action

Manga relativi:

– “Bloody Monday Season 2 – Pandora’s Box” sequel

– “Bloody Monday – Last Season” sequel

TRAMA

Una spia russa viene trovata assassinata in un hotel in Giappone, e l’unico indizio sulla sua morte consistente in un chip di memoria, che è riuscito a nascondere al suo assassino. La sezione Third-I della Public Security Intelligence Agency recluta Fujimaru Takagi, un giovane e brillante hacker conosciuto come “Falcon”, per decriptare il chip. Il dischetto contiene un video che documenta i colpevoli di un’infestazione virale in Russia, dove vennero uccise migliaia di persone, conosciuta come il “Massacro di Natale”.

La terrorista Maya Orihara, responsabile dell’incidente in Russia, si reca a Tokyo per recuperare il chip, sia per nascondere le sue tracce, sia per impedire che il Third-I venga a conoscenza di un complotto terroristico che avrà luogo proprio in Giappone. Così va, sotto copertura, come insegnante al liceo frequentato proprio da Fujimaru Takagi, ed è pronta a tutto, anche ad uccidere gli studenti.

Per Fujimaru diventerà difficile capire di chi fidarsi, e dovrà usare le sue abilità hacker di alto livello per salvarsi la vita, e rivelare il mistero di “Bloody Monday”.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Blooy Monday” presente sul sito:

