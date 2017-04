A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Boku wa Mari no Naka – (ぼくは麻理のなか)

Titolo internazionale: Inside Mari – I’m in Mari – Dans l’intimité de Mari (titolo in Francia)

Autore: Shuzo Oshimi

Genere: seinen – mistero, scolastico, psicologico, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo e non facilmente impressionabile

Anno di pubblicazione in Giappone: pubblicato da Marzo 2012 a Settembre 2016

Casa Editrice giapponese: Futabasha

Rivista: Manga Action

Volumi: 9 (concluso)

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano da Lovely Scans.

Trasposizione video

“Boku wa Mari no Naka” telefilm live, drama

TRAMA

Isao Komori vive una vita ai margini. Ha lasciato l’università, si è chiuso nel suo minuscolo appartamento da solo, dove passa il tempo al pc, noncurante della spazzatura che si accumula in giro. Esce solo quando costretto, per comprarsi riviste e cibo. E proprio in un negozietto si imbatte in una bella e angelica liceale: Mari. Ne rimane subito colpito, e per giorni va apposta alla stessa ora per incrociarla, ma non ha il coraggio di farsi avanti: lui è così “schifoso” e lei così “pura”.

Ma una mattina Isao si sveglia… in una camera che non è la sua. Quando si guarda il corpo, con enorme stupore, capisce di… essere dentro il corpo di Mari! I due si sono scambiati le identità!

Quando Isao va a cercare sè stesso, scopre con orrore che dentro al suo corpo non c’è Mari… ma sempre “Isao”, come se si fosse sdoppiato. Sconcertato, cerca di andare avanti a impersonare Mari a scuola e a casa. L’unica che si rende conto del cambiamento è una compagna di scuola, Yori: da tempo ammira Mari e la osserva sempre, perciò subito si accorge che c’è qualcosa di strano.

Isao comincia a cercare la soluzione del mistero nel passato di Mari, e scoprirà che, andando oltre l’aura di essere perfetto, la ragazza non era molto dissimile da lui…

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Shuzo Oshimi presenti sul sito:

COMMENTI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!