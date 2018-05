A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Gokukoku no Brynhildr – (極黒のブリュンヒルデ)

Titolo internazionale: Brynhildr in the Darkness

Autore: Lynn Okamoto

Genere: seinen – azione, mistero, ecchi, drammatico, soprannaturale

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: dal 2012 al 2016

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Young Jump

Volumi: 18 (concluso)

Titolo in Italia: Brynhildr nell’oscurità

Anno di pubblicazione in Italia: 2014 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 16 (in corso)

Trasposizione video

– “Gokukoku no Brynhildr” serie tv di 13 episodi

TRAMA

Ryota Murakami è uno studente appassionato di stelle, che sogna di diventare da adulto un ricercatore della Nasa, per continuare il sogno della sua amica di infanzia, scomparsa quando erano bambini.

Un giorno, nella sua scuola superiore, si trasferisce una studentessa di nome Neko Kuroha, che assomiglia moltissimo alla sua amica defunta, ma quando Ryota gli chiede spiegazioni, lei afferma di non conoscerlo.

La ragazza manifesterà presto dei strani poteri, come una forza spropositata e la predizione del futuro, tanto che Ryota decide di conoscerla e saperne di più, anche se lei lo avverte che potrebbe essere pericoloso…

RECENSIONI

