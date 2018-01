A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Bungou Stray Dogs – (文豪ストレイドッグス)

Titolo internazionale: Bungou Stray Dogs

Autori: Storia di Kafka Asagiri, Disegni di Sango Harukawa

Genere: seinen – azione, combattimenti, mistero, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 4 dicembre 2012 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kadokawa

Rivista: Young Ace

Volumi: 14 (in corso)

Titolo in Italia: Bungou Stray Dogs

Anno di pubblicazione in Italia: 9 marzo 2017 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Traduzione: Massimo Soumarè

Lettering: Acrobat

Volumi: 6 (in corso)

Trasposizione video

– “Bungou Stray Dogs” serie tv, anime

– “Bungou Stray Dogs 2” serie tv, anime

– “Bungou Stray Dogs oav” special, anime

TRAMA

Il mistery si tinge di soprannaturale, in una crime story esplosiva da cui è stato prodotto anche l’acclamato anime omonimo!

Un’agenzia di detective, ispirati a illustri autori letterari, risolve casi ai limiti dell’impossibile usando poteri eccezionali! E non mancheranno di comparire personaggi ispirati a illustri autori occidentali. Preparatevi a stupirvi! (Trama di Panini Comics)

