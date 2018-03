A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Bushidou – (武死道)

Titolo internazionale: Bushido

Autori: Ken Asamatsu (storia) Sinichi Hiromoto (disegni)

Genere: seinen – azione, storico

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2005 – 2007

Casa Editrice giapponese: Gentosha

Rivista: Genzo

Tratto: dal romanzo “Memorie dei vortici di vento” di Ken Asamatsu

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: Bushido: la via del guerriero

Anno di pubblicazione in Italia: 2010 – 2011

Casa Editrice italiana: Flashbook Edizioni

Traduzione e adattamento testi: Yupa

Volumi: 4 (concluso)

TRAMA

“La via del samurai consiste nella morte”

Dicembre 1868. La rivoluzione Meiji sta aprendo il Giappone all’occidente dopo anni di isolamento, ma il prezzo da pagare è la progressiva scomparsa di alcune tradizioni, tra cui quella dei samurai. Alcuni hanno accettato il cambiamento, altri invece si attaccano ferocemente al passato.

Shiba Shinnosuke è un giovane samurai che, durante le battaglie per difendere la Repubblica di Ezo, incontra Hijikata Toshizo, un formidabile guerriero che segue l’insegnamenti del “Bushido”, la via del guerriero.

Secondo questi insegnamenti, una delle cose più importanti per un samurai è la morte: un samurai non viene ucciso, ma decide lui quando morire, e deve farlo nel modo più degno possibile.

Shiba rimane profondamente colpito da questa figura, e i suoi insegnamenti gli daranno una spinta per andare a avanti nella vita, per cercare la morte onorevole degna di un guerriero samurai.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Sinichi Hiromoto presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!