manga – CAFÈ KICHIJOJI – di Kyoko Negishi, Yuki Miyamoto

Titolo originale: Café Kichijoji de – (Cafe吉祥寺で)

Titolo internazionale: Café Kichijoji de

Autrici: Disegni di Kyoko Negishi, Storia di Yuki Miyamoto

Genere: yosei – commedia, cucina, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2001

Casa Editrice giapponese: Shinshokan

Rivista: Wings

Tratto: ispirato ad uno sceneggiato radiofonico

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Café Kichijoji

Anno di pubblicazione in Italia: 2007

Casa Editrice italiana: Dynit

edizione con sovracopertina, a 6,90 € al numero

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

Il Cafè Kichijoji sembra un locale come tanti, accogliente e con dei camerieri belli e simpatici. Ma in realtà tutti i lavoratori del bar sono alquanto strambi! L’unico che sembra più normale è Yuichi Mitaka, il paziente proprietario.

Taro Kurihara è il manager, gentile con i clienti, ma irascibile con i suoi sottoposti; inoltre è un maniaco della pulizia. Maki Okubo è un cameriere donnaiolo, più interessato a provarci con le ragazze che a lavorare. Jun Ichinomiya è il più giovane, di aspetto femminile e aggraziato, ma in realtà ha una forza fisica paurosa e un brutto carattere. Shuta Tokumi è un cameriere part-time squattrinato e sfortunato, sempre in cerca di soldi. Hifumi Minagawa è l’unico cuoco, molto capace ma anche appassionato di occulto, che in cucina fa anche ‘incantesimi’ e strani riti.

Il manga è fatto di varie avventure, autoconclusive, del personale del Cafè; quasi tutte molto comiche.

RECENSIONI

