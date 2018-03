A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Eden no Ori – Cage of Eden – (エデンの檻)

Titolo internazionale: Cage of Eden

Autore: Yoshinobu Yamada

Genere: shounen – avvenuta, azione, ecchi, fantascienza, horror, mistero, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2008 – 2013

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Shuukan Shounen Magazine

Volumi: 21 (concluso)

Titolo in Italia: Cage of Eden

– prima edizione italiana:

Pubblicato a partire dal 2012 dalla casa editrice Gp. Arrivati al 16 volume, la casa editrice chiuse.

– seconda edizione italiana:

Nel 2017 il manga viene ripubblicato dalla casa editrice Goen, ma a partire dal 17 volume.

Volumi: 19 (in corso)

TRAMA

La trama ricorda un po’ serie americane come “Lost” e “Il mondo perduto – Jurassic Park”.

Akira Sengoku sta tornando da una gita, in aereo, con i compagni di classe del liceo, quando improvvisamente si fa buio, il mezzo di trasporto va fuori controllo e precipita.

Quando Akira riapre gli occhi, si ritrova in una sorta di giungla. Ma non è solo: con lui ci sono anche Mariya il secchione della classe, Rion la ragazza di cui si è innamorato, e Kanako una hostess dell’aereo. Ma molti altri compagni sono morti, e non tutti nello schianto del mezzo…

Scoprono poi di essere in un’isola, piena di bestie che dovrebbero essere estinte… e in alcuni casi sono anche assassine ed affamate. Ora i ragazzi dovranno capire dove sono, come tornare a casa; e soprattutto sopravvivere in un ambiente molto ostile.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI

