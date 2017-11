A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Captain Tsubasa: Endless Dream -(キャプテン翼 ENDLESS DREAM)

Titolo internazionale: Captain Tsubasa: Endless Dream – Captain Tsubasa Weekly Shonen Jump 40th Anniversary One-Shot

Autore: Yoichi Takahashi

Genere: shounen – spokon (sportivo), calcio

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2008

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Weekly Shonen Jump

Volumi: 1 (concluso) speciale della serie non canonico

In Italia: inedito

TRAMA

Dopo la partenza di Roberto in Brasile, infrangendo la promessa fatta a Tsubasa di portarlo con lui nella patria del calcio; il numero dieci della Nankatsu si sente deluso della cosa; a complicare ancora di più la cosa si aggiungono le partenze di Taro Misaki con il padre in giro per il mondo, e sopratutto la partenza di Genzo Wakabayashi in Germania, per diventare uno dei migliori portieri al mondo.

Abbattuto e abbandonato il Fantasista della nankatsu deciderà di saltare addirittura degli allenamenti!

Sanae proverà a risollevargli il morale, facendo venire a Tsubasa l’idea di organizzare una una partita speciale:

Una nuova amichevole fra la Nankatsu e la Shutetsu,visto che la precedente sfida era terminata con il pareggio di 2 a 2.

Stavolta però nella quale nella seconda squadra ci saranno però alcuni dei migliori calciatori del campionato: come Hyuga e Wakashimazu, e sopratutto Jun Misugi!

Chi vincerà questa rivincità fra squadre da Sogno?

CURIOSITA’

– Lo special è stato fatto per festeggiare il 40° anniversario del Weekly Shonen Jumped, ed è composto di sole 50 pagine

– La storia probabilmente non è canonica, in quanto preconizzerebbe diversi eventi del manga regolare.

– Nella Storia si vede Ken Wakashimazu giocare da attaccante: questa cosa si vedrà anche nel Golden 23

– La storia è stata prima edita sul Weekly Shonen Jump #36 (Agosto 2008) e poi in libretto singolo allegato al secondo volume di Captain Tsubasa Kaigai Gekito Hen en La Liga

