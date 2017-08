A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Captain Tsubasa Road to 2002 – (キャプテン翼 Road to 2002 Kyaputen Tsubasa Road to 2002)

Titolo internazionale: Captain Tsubasa Road to 2002

Autore: Yoichi Takahashi

Genere: shounen – spokon (sportivo), calcio

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2001 – 2004

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Weekly Shōnen Jump

Volumi: 15 (concluso)

In Italia: inedito

Manga Relativi

– Captain Tsubasa (manga) (prequel)

– Capitan Tsubasa – Holly e Benji : World Youth (manga) (prequel)

– Captain Tsubasa Golden 23 (manga) (sequel)

– Captain Tsubasa Rising Sun (manga) (sequel)

– Capitan Tsubasa: Holly e Benji – Taro Misaki Story (manga) (spin off)

– Capitan Tsubasa – Holly e Benji : World Youth Special (manga) (spin off)

– Captain Tsubasa 2000 Millennium Dream (manga) (spin off)

– Captain Tsubasa Road to 2000: Final Countdown (manga) (spin off)

– Capitan Tsubasa Golden Dream (manga) (spin off)

– Captain Tsubasa 25th Anniversary (manga) (spin off)

– Captain Tsubasa Golden-23: Japan Dream 2006 (manga) (spin off)

– Captain Tsubasa kaigai gekitō hen in calcio (manga) (spin off)

– Captain Tsubasa kaigai gekitō hen en la Liga (manga) (spin off)

– Captain Tsubasa FC Real Bristol Stadium Opening Match (F.C.R.B.) (manga) (spin off)

– Captain Tsubasa Golden 23 Wish for Peace in Hiroshima (manga) (spin off)

– Captain Tsubasa Tokubetsu – Hen Live Together 2010 (manga) (spin off)

Trasposizione video

Serie tv

“Holly e Benji” (“Capitan Tsubasa”)

“Che campioni Holly e Benji” (“Capitan Tsubasa J”)

“Holly e Benji Forever” (“Capitan Tsubasa Road to 2002”)

OAV

“Holly e Benji: Sfida al mondo”

Film

Holly e Benji: La grande sfida europea 1° film,

Holly e Benji: La selezione giovanile del Giappone 2° film,

Holly e Benji: Corri per il domani 3° film

Holly e Benji, La grande sfida mondiale: Jr World Cup! 4° film

Captain Tsubasa: Saikyo no Teki! Holland Youth 5° film

TRAMA

ATTENZIONE: PRESENZA DI SPOILER SUL FINALE DELLA PRECEDENTE SERIE!

Dopo la vittoria del mondiale Under 19 in Giappone e la sua consacrazione nel campionato brasiliano, per Tsubasa è ora di misurarsi nel difficile calcio europeo. Durante un viaggio nel vecchio continente, insieme a sua moglie Sanae, facendo tappa nelle varie città d’elite, decidendo una volta entrato al Nou Camp di giocare in quel campo e per il Barcellona, nella Liga inoltre ritroverà Natureza nel Real Madrid e Santana Nel Valencia che non vedono l’ora di affrontare nuovamente sul campo il fantasista giapponese!

Ma non è L’unico: infatti anche Hyuga ha deciso di seguire l’esempio di Genzo Wakabayashi, ormai sempre più leader nei pali dell’Amburgo,tanto da respingere le offerte di Schneider di seguirlo al Bayern Monaco, ha deciso di misurarsi in uno dei campionati più difficili del mondo: la Serie A; firmando per la Juventus; per lui e Tsubasa però l’inizio non sarà senza difficoltà: Il fantasista dovrà dimostrare il suo valore a Van Saal, e lottare per giocare con l’aquila del Barcellona Rivaul, Mentre Hyuga imparerà a dure spese contro il Parma e la sua difesa inespugnabile, che per segnare in Italia deve diventare ancora più forte!

E gli altri giocatori della generazione d’oro nipponica ?

Quasi tutti loro hanno deciso di giocare nella prima divisione del Giappone: La J-League, e ciò offre per molti di loro compagni per anni nei campionati studenteschi e nelle nazionali giovanili;di affrontarsi gli uni con gli altri!

Tutto questo alla vigilia dei mondiali del 2002 che saranno ospitati proprio in Giappone e in Corea del sud!

Riusciranno i nostri eroi a confermarsi Calciatori di primo livello anche nel difficile calcio professionistico?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– La serie è stata Trasposta in anime (in minima parte) nella serie Holly e Benji Forever

– A causa della presenza di loghi e sponsor reali, il manga è stato al centro di un contenzioso economico fra la FIFA e l’autore per le varie licenze d’autore

– A partire dal secondo Volume del manga nella quarta di copertina è presente la foto di uno stadio di calcio, dalla bombonera al Saitama, passando per San siro e il Sapporo Dome.

– Come finale è stato creato il capitolo breve Go for 2006 edito prima su rivista e poi nelle successive ristampe che mostrano le vicende di Aoi e Hyuga in italia e si può definire un prequel di Captain Tsubasa kaigai gekitō hen in calcio

– Le maglie presenti nel Manga fanno riferimento alla stagione calcistica 2000-2001, e vengono citati diversi campioni reali che giocavano in quegli anni in Europa e non solo.

– E’ il primo manga senza nemmeno una partita della selezione Nazionale del Giappone

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Holly e Benji – Capitan Tsubasa” presente sul sito:

Discussioni sul forum:

COMMENTI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!