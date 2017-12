A cura di Leonatos

Titolo originale: Caravan Kidd – (キャラバン キッド)

Titolo internazionale: Caravan Kidd

Autore: Jouji Manabe

Genere:shounen – avventura, azione, commedia, fantascienza, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1986

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Shuukan Shounen Sunday Zoukan

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Caravan Kidd

Anno di pubblicazione in Italia: 1997

Casa Editrice italiana: Comic Art

Volumi: 5 (concluso)

Su un pianeta abitato da una moltitudine di razze, l’Impero di Helgebard sta piano piano conquistando con la forza ogni Stato. L’Impero è senza pietà, ed implacabile!

Wataru ed il suo amico Babo, membro della razza akogi (una sorta di criceto con un faccione gigante), cercano di far soldi vendendo merce al mercato, quando all’improvviso l’Impero inizia a bombardare e ad invadere la città! Mentre cercano di mettersi in salvo, incontrano una ragazza con una coda di volpe, Mian Toris, che da sola inizia ad affrontare l’esercito imperiale, sbaragliandolo completamente!

Dopo la battaglia Mian mette dei collari al collo dei due sfortunati amici, dicendo che ora la seguiranno come schiavi!

Man mano che vanno avanti, i tre diventeranno molto amici, ed affronteranno assieme i soldati che l’imperatrice invierà contro di loro per catturare Mian.

