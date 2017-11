A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Chameleon Army – (カメレオン・アーミー)

Titolo internazionale: Chameleon Army

Autrice: Moyoco Anno

Genere: josei – slice of life, sentimentale

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 1999

Casa Editrice giapponese: Shodensha

Rivista: Feel Young

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Chameleon Army

Anno di pubblicazione in Italia: 2009

Casa Editrice italiana: Flashbook

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Il volume unico è composto da una serie di racconti autoconclusivi

Chameleon Army

Nitta è una donna in carriera avvenente e molto curata. Dopo aver avuto una relazione clandestina con il suo ex capo, viene costretta ad andare a lavorare in una società più piccola, dove ci sono solo uomini anziani e una ragazza sciatta e trasandata, Oyama. Spinta dalla protagonista a truccarsi e sistemarsi, Oyama comincia a copiare perfettamente Nitta nel look e nel carattere…

Il principe della notte

Osaki è una capoufficio molto stressata, Narita una idol (cantante) che non ha più fiducia in sè stessa. Le due incontrano per caso un affascinante uomo che si presenta solo come “il principe della notte”, che è disposto ad aiutarle…

… E altre storie su Nagisa

Kazuo con il suo amico Sakamoto vanno al mare, apposta per rimorchiare qualche ragazza. E in effetti, fanno colpo su due abitanti del posto. Ma Kazuo rimane stregato da una ragazza più grande, bella e misteriosa, di nome Nagisa, abilissima a nuotare, e sui girano nel paese parecchie storie.

Lo spirito di X-Girl alla riscossa

Misa una volta amava i vestiti e la moda, ora lavora in una fabbrica e non si interessa più al fashion. Ma l’arrivo del nuovo capo, una ragazza giovane e molto curata, riaccenderanno in lei la voglia di tornare alla moda…

Tokyo Bambi Jump

Takamiya è un universitario serio, che da grande vuole fare il politico, e odia le frivolezze. Invece suo malgrado si ritroverà alla mercé di una bella e disinibita ragazza…

Cinnamon girl

Nana è sottomessa al suo fidanzato, che la tratta molto male. Ma chi è il vero carnefice e chi è al vera vittima?

