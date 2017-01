A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Himette Yondene – (姫ってよんでねっ)

Titolo internazionale: Call Me Princess

Autrice: Tomoko Taniguchi

Genere: shoujo – sentimentale, scolastico

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 1993

Casa Editrice giapponese: Jitsugyou no Nihonsha

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Chiamami Principessa

Anno di pubblicazione in Italia: 2003

Casa Editrice italiana: Lexy (casa editrice ora chiusa)

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

Mako Takenouchi è una romantica liceale che sogna un fidanzato che la tratti come una principessa proprio come, secondo lei, suo cognato tratta sua sorella maggiore.

Un giorno la ragazza incontra Ryu, uno studente un po’ teppista, che fisicamente però assomiglia a suo cognato. Infatti poi scoprirà che è il suo fratellastro, anche se i due hanno vissuto a lungo separati. Ma è un ragazzo per niente gentile, non sembra proprio il suo uomo ideale… o no?

COMMENTI

