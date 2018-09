A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Kujira no Kora wa Sajou ni Utau – (クジラの子らは砂上に歌う)

Traduzione letterale: I figli delle balene cantano sulla sabbia

Titolo internazionale: Children of the Whales – Whale Calves Sing on the Sand – Tales of the Wales Calves

Autrice: Abi Umeda

Genere: shoujo – drammatico, avventura, azione, fantasy, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2013 – in corso

Casa Editrice giapponese: Akita Shoten

Rivista: Mystery Bonita

Volumi: 12 (in corso)

Titolo in Italia: Children of the Whales

Anno di pubblicazione in Italia: 2017 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics; edizione più grande del normale, con sovracopertina a 5,90 euro

Traduzione: Marco Franca

Adattamento testi: Nicola Cervellati

Lettering: Lorenzo Armaroli

Volumi: 7 (in corso)

TRAMA

In un mondo fantasy, una grande isola fluttua al di sopra di un deserto di sabbia. Si chiama “Balena di Fango”, e la maggior parte delle persone che ci vivono hanno un forte potere soprannaturale chiamato “thymia”, che scaturisce dalle loro emozioni, ma li condanna ad avere una vita corta. Gli abitanti sono isolati, in un’esistenza pacifica, ma all’oscuro di quello che capita agli altri nel continente.

Qua vive Chakuro, un ragazzo di 14 anni che lavora come archivista; ha un animo gentile, ma è affetto da ipergrafia, e questo lo porta a registrare qualunque cosa.

Un giorno però la loro Balena finisce nei pressi di un relitto, con sopra una sola persona ferita: Lykos. E’ la prima volta che sale sull’isola una persona da fuori, e Chakuro ne è molto incuriosito.

Ma la ragazza fa parte di un élite di guerrieri; pericolosi, senza emozioni; che cambieranno la vita degli abitanti della Balena…

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Kujira no Kora wa Sajou ni Utau – serie tv

RECENSIONI

