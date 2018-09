A cura di Han

Titolo originale: Sirius no Kizuato – (シリウスの痕) – Cicatrice the Sirius

Titolo internazionale: Cicatrice of the Sirius – Sirius Scars

Autore: Shinichirou Takada

Genere: shounen – azione, drammatico, fantascienza, mecha, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2000

Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten

Rivista: Shounen Ace

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: Cicatrice the Sirius

Anno di pubblicazione in Italia: 2003

Casa Editrice italiana: Planet Manga, edizione con sovracopertina a 4,00 euro al numero

Volumi: 4 (concluso)

TRAMA

Nel prossimo futuro esistono i “dog fighter”, ovvero “cani da combattimento”, cyborg con impiantati cervelli umani, che sono impegnati in sanguinose battaglie, che richiamano un gran pubblico.

Sayko Tachibana è una ragazzina orfana che, per pagare le costose cure del fratellino minore, vende il suo cervello, che viene impiantato in un corpo meccanico. Così per cinque anni lei, senza memoria, combatte in un’arena come “Bianco 13”, ed è talmente brava e letale che le viene dato il soprannome di “Sirius”.

Un giorno però suo fratello Takeru, che l’ha cercata a lungo, riappare; e la ragazza riacquista la memoria e la sua coscienza. I due decidono quindi di fuggire assieme; ma al loro inseguimento si gettano gli uomini di Marseille, l’uomo che sta dietro ai combattimenti.

Senza contare che Sayko ha poca autonomia, infatti il suo corpo meccanico se senza manutenzione è destinato a solo 7 giorni di vita. Ma sulla loro strada i due fratelli incontreranno anche chi è disposto ad aiutarli…

Questo è solo l’inizio di un’avventura che, pur durando solo 4 volumi, è molto intesa.

