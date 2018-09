A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Koi wa Ameagari no You ni – (恋は雨上がりのように)

Traduzione letterale: L’amore è come dopo la pioggia

Titolo internazionale: After the Rain – Love Is Like after the Rain

Autrice: Jun Mayuzuki

Genere: seinen – sentimentale, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014 – 2018

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Big Comic Spirits

Volumi: 10 (concluso)

Titolo in Italia: Come dopo la pioggia

Anno di pubblicazione in Italia: 2017 – in corso

Traduzione: S. Luccarini

Casa Editrice italiana: Star Comics

Volumi: 8 (in corso)

TRAMA

Akira Tachibana è una ragazza di 17 anni, carina e ammirata a scuola, ma molto riservata e introversa. Una volta faceva parte del club di atletica, e amava quello sport, ma per un incidente ha dovuto rinunciarci, e così ha perso anche il giro di amicizie che aveva nella squadra.

Ha finito poi per lavorare per un ristorante per famiglie, il Café Restaurant Garden, gestito da Masami Kondo, un uomo di 45 anni. Nonostante la differenza di età, e che l’uomo sia divorziato e con un figlio, Akira si prende una grande cotta per lui, preferendolo ai coetanei che gli chiedono di uscire. Un amore non facile…

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Koi wa Ameagari no You ni – serie tv

Live Action

– Koi wa Ameagari no You ni – film cinematografico

RECENSIONI

