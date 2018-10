A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Sora to Hara – (空と原)

Titolo internazionale: Sora & Hara

Autrice: Asumiko Nakamura

Genere: shounen ai – scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2009

Casa Editrice giapponese: Akaneshinsha

Rivista: Opera

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Compagni di classe: Sora & Hara

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2018

Casa Editrice italiana: Magic Press

Traduzione: Daniela Guarino

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Spinoff della serie “Compagni di Classe”, dedicato al professore Hara. Consiglio la lettura del volume solo dopo “Compagni di Classe Terza Stagione”.

Trama qua sotto priva di spoiler!

Il tempo è passato, ed ora Sajo Rihito e Kusakabe Hikaru hanno finito il liceo, mentre il professore Hara è rimasto al suo posto; pieno di rimorsi e con un amore non corrisposto difficile da dimenticare.

Una sera, in un locale, finisce per baciare un estraneo che assomiglia al ragazzo di cui si era innamorato. Ma appena si rende conto di cosa sta facendo, scappa via.

Ma il destino gli farà rincontrare, presto, lo sconosciuto in questione…

OPERE RELATIVE

Manga

– Compagni di Classe – prequel

– Compagni di Classe: seconda stagione – Inverno – prequel

– Compagni di Classe: terza stagione – Primavera – prequel

– Compagni di classe: O.B. – sequel

Anime

– Doukyuusei – film d’animazione

RECENSIONI

