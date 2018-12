A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Cousin – (カズン)

Titolo internazionale: Cousin

Autrice: Ryo Ikuemi

Genere: josei – sentimentale, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2004 – 2007

Casa Editrice giapponese: Shodensha

Rivista: Zipper

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Cousin

Anno di pubblicazione in Italia: 2018 – in corso

Casa Editrice italiana: Flashbook

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

Tsubomi (soprannominata “Bon”) è una ragazza con qualche problema di peso e di autostima, ma dotata di un carattere vivace e tante amiche, ma con qualche difficoltà di relazione con i maschi.

Dopo il diploma, comincia il suo primo lavoro in un videonoleggio. Qua conosce due ragazzi che le suscitano un po’ di interesse: Shino, un suo collega, e Nasukawa, un cliente. Per la prima volta Tsubomi trova una spinta a cambiare il suo corpo, così comincia a correggere il suo regime alimentare e a fare ginnastica. Ma scopre anche che uno dei due è già fidanzato, con una sua vecchia conoscenza…

RECENSIONI

