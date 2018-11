manga – DARK ANGEL (Seijuu Denshou Dark Angel) – di Kia Asamiya

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Seijuu Denshou Dark Angel – (聖獣伝承ダークエンジェル)

Titolo internazionale: Dark Angel

Autore: Kia Asamiya

Genere: seinen – avventura, azione, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1992 – 1997 (ristampato con nuove copertine del 2017)

Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten

Rivista: Newtype

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Dark Angel

Anno di pubblicazione in Italia: 1995 – 1998

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 10 (concluso) in Italia ogni volume è la metà di uno originale giapponese

TRAMA

Dark è un giovane allievo del grande maestro di arti marziali e magiche Soo, ed è destinato a diventare un grande eroe (“gensei”). Per completare la sua formazione, deve intraprendere un lungo viaggio verso la Nazione Centrale, accompagnato dalla fedele Kyo, dove gli verrà conferito ufficialmente questo titolo.

Nella sua epopea, incontrerà amici ma anche molti nemici, soprattutto provenienti da clan rivali.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Dark Angel – Phoenix Resurrection – sequel/spinoff

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Kia Asamiya presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.