A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Korosareru nara, Isso Sakura no Ki no Shita de – (殺されるなら、いっそ桜の木の下で)

Titolo internazionale: Dead Friend’s Love Letter

Autrice: Hina Sakurada

Genere: shoujo – drammatico, mistero, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2011

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Cheese!

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Dead Friend’s Love Letter

Anno di pubblicazione in Italia: 2013

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Il volume unico è composto da quattro storie, di cui la prima molto più lunga e interessante. La seconda si ricollega alle prima, mentre le ultime sono brevi e si ricollegano ad altre opere dell’autrice.

Una ragazza delle superiori si suicida, ma prima di farlo lascia un messaggio su un social network, con scritto “Yukino è cattiva”.

Yukino altro non è che la sua migliore amica, che ora si trova in un vero incubo. Non solo ha perso una persona che voleva bene, ma i compagni di scuola la bullizzano e la evitano dandogli dell’assassina.

L’unico che si fa avanti per difenderla è Tatewaki, l’ex fidanzato della ragazza morta. Ma come mai, dato che ha appena perso la fidanzata? Che cosa sa?

