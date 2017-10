A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Makai Ouji: Devils and Realist – (魔界王子 devils and realist)

Titolo internazionale: Devils and Realist

Autrici: storia di Madoka Takadono, disegni di Utako Yukihiro

Genere: josei – mistero, soprannaturale, storico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: Ottobre 2009 – in corso

Casa Editrice giapponese: Ichijinsha

Rivista: Comic Zero-Sum

Volumi: 14 (in corso)

Titolo in Italia: Devils and Realist

Anno di pubblicazione in Italia: 2013 – in corso?

Casa Editrice italiana: Goen

Volumi: 6 (in corso?) il manga nel nostro paese è fermo al sesto volume dal Gennaio 2014 (anche se l’editore dice che non è interrotto…)

Trasposizione video

– “Makai Ouji: Devils and Realist” serie tv di 12 episodi, realizzata nel 2013. L’anime arriva fino al 5 volume del manga originale.

TRAMA

In una Inghilterra di inizio Novecento, William Twining è un giovane nobile che ha una grande fiducia nella scienza, ma è anche una persona che gode nell’essere ammirato dagli altri, non per niente è uno dei studenti migliori della sua scuola. La sua agiata vita va in frantumi quando lo zio, che si occupava di lui dato che i genitori erano morti, va in bancarotta. Da un giorno all’altro William scopre di dover rinunciare ai lussi e anche alla sua istruzione, troppo cara ora da pagare.

Mentre cerca nella magione di famiglia degli oggetti da rivendere, trova una porta nascosta. Entra in una stanza segreta, dove evoca per sbaglio un Diavolo proveniente dall’Inferno: Dantalion! L’essere gli spiega che Lucifero, il sovrano dell’inferno, dovrà dormire per un lungo periodo durante il quale sarà necessario eleggere un sovrano temporaneo, e Dantalion ha scelto come candidato proprio William!

