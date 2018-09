A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Kakukaku Shikajika – (かくかくしかじか)

Titolo internazionale: Kakukaku Shikajika

Autrice: Akiko Higashimura

Genere: josei – biografia, commedia, slice of life

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2011 – 2015

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Cocohana

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Disegna! – Kakukaku Shikajika

Anno di pubblicazione in Italia: 2018 – in corso

Casa Editrice italiana: Jpop

Edizione: Formato 15×21, 170 pagine, sovracopertina, a 7,90 al numero

Traduzione: Roberta Tideri

Lettering: Vibraant it

Editing: Jacopo Costa Buranelli

Volumi: 3 (in corso)

TRAMA

Il manga è l’autobiografia di Akiko Higashimura che racconta, in modo tragicomico, il percorso che l’ha portata a diventare una disegnatrice di manga.

Akiko Hayashi (vero nome di Akiko Higashimura) è una studentessa delle superiori con la testa tra le nuvole e senza particolari sogni, sa solo che le piacciono i manga e, dopo aver ricevuti i complimenti dal suo professore d’arte, immagina di avere il mondo in pugno; certa che disegnerà un manga di successo senza tanti sforzi, da cui verrà tratto un telefilm live (drama) e infine si sposerà con l’attore protagonista.

Per iniziare decide di iscriversi, dopo il liceo, all’accademia d’arte di Tokyo e, su consiglio di un’amica, inizia a frequentare un corso di preparazione per gli esami d’ammissione.

Qua incontra colui che rivoluzionerà la sua vita: il suo vero nome è Kenzo Hidaka, ma da tutti chiamato solo come “maestro”, una persona inflessibile e dalla faccia spaventosa, che gira in tuta e con una spada di bambù in mano, non ha mai fatto l’accademia ma disegna benissimo, è severo, picchia gli studenti, e non fa che urlare “disegna!”

E’ però quello il momento in cui la ragazza capisce che vuole davvero diventare una fumettista, era troppo piena di sè per capire davvero come era la realtà. Circondata da sole persone che le facevano i complimenti, per la prima volta ha trovato una persona con cui confrontarsi davvero… anche se rudemente! Così ora Akiko si prepara ai duri esame di ammissione all’Accademia di Belle Arti, mettendo per la prima volta anima e corpo nella matita da disegno, intanto dovrà anche prendere delle decisioni importanti.

RECENSIONI

