A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Kirara no hoshi – (キララの星)

Traduzione letterale: La stella di Kirara

Titolo internazionale: Becoming a Star – Kirara’s Star

Autrice: Ai Morinaga

Genere: shoujo – comico, sentimentale, mondo dello spettacolo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2010 – 2015

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Bessatsu Friend

Volumi: 13 (concluso)

Titolo in Italia: Diventerai una Star!

Anno di pubblicazione in Italia: 2012 – interrotto

Casa Editrice italiana: GP Publishing

Volumi: 5 (interrotto) purtroppo fermo dal 2014, per la chiusura della casa editrice che lo pubblicava

TRAMA

Ayumi Kirara è una studentessa, figlia di un’attrice e uno scopritore di talenti che ha un’agenzia per giovani star. Ma un giorno il padre si trova ne guai e rischia di chiudere la sua attività così, per aiutarlo, Ayumi decide di provare a scritturare il “secchione” della sua classe: Hikaru Hoshi. Dietro, infatti, all’apparenza di ragazzo quattrocchi e timido, si nasconde un bellone affascinante!

Hikaru ha però i suoi motivi per nascondersi e passare il più possibile inosservato, e per la ragazza convincerlo a diventare un attore e accettarla come manager, non sarà facile… Ma lei proverà il tutto per tutto!

