Titolo originale: Yume Chu – (夢Chu↑〈ドリーム・キッス〉)

Titolo internazionale: Dream Kiss

Autrice: Kazumi Ohya

Genere: shoujo – sentimentale, musica, scolastico, reverse-harem

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2000 – 2001

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Betsucomi

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: Dream Kiss

Anno di pubblicazione in Italia: 2003

Casa Editrice italiana: Star Comics

Volumi: 4 (concluso)

Manga relativi:

– “Citrus Eyes” – sequel

TRAMA

Azuki Yamagishi è una liceale figlia di uno scopritore di talenti che ha un’agenzia piuttosto famosa; per questo viene spesso avvicinata da ragazzi interessati più che altro ad avere una raccomandazione, che ad uscire con lei.

Un giorno il padre le chiede di fare da giudice ad una audizione, per comporre un nuovo gruppo musicale maschile di successo. Asuki accetta ma, a causa di un equivoco e del suo look poco femminile, il giorno della gara viene presa per uno dei concorrenti. La ragazza decide di cogliere la palla al balzo per mescolarsi tra i concorrenti, conoscerli meglio e aiutare il padre ha fare la scelta giusta. Inoltre tra i ragazzi che vorrebbero diventare idol, ce ne sono di davvero molto carini…

