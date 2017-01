A cura di Han

Titolo originale: Drifters – (ドリフターズ)

Titolo internazionale: Drifters

Autore: Kouta Hirano

Genere: seinen – avventura, azione, combattimenti, fantasy, storico

Rating: adatto ad un pubblico adulto e non facilmente impressionabile (splatter)

Anno di pubblicazione in Giappone: Aprile 2009 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shonen Gahosha

Rivista: Young King Ours

Volumi: 5 (in corso) pubblicazione lenta e discontinua

Titolo in Italia: Drifters

Anno di pubblicazione in Italia: 2012 – in corso

Casa Editrice italiana: Jpop – edizione con sovracopertina, a 6,00 € al numero

Volumi: 3 (in corso)

Trasposizione video

– Serie tv:

– “Drifters” di 12 episodi

– “Drifters 2nd Season” in uscita nel 2017

TRAMA

Nell’era Sengoku, il giovane Shimazu Toyohisa si appresta ad affrontare un attacco suicida contro il generale Ii Naomasa (generale dell’era Sengoku realmente esistito) dove, seppur incoraggiato dallo zio a fuggire per l’evidente differenza di numero delle truppe, riuscirà a vincere facendo fuggire il generale dopo avergli sparato (fatto realmente accaduto, anche se chi gli sparò realmente, non si è mai scoperto).

Ferito gravemente, si ritira barcollante dal campo di battaglia, ma improvvisamente viene trasportato in una misterioso corridoio pieno di porte, ed al centro trova uno strano uomo seduto a una scrivania, le cui uniche parole sono: “Il prossimo”. Toyohisa, sconcertato, si lancia contro l’uomo ma, prima che riesca a raggiungerlo, appare davanti a lui una porta che lo risucchia in un altro mondo, dove incontrerà altri misteriosi personaggi, denominati “Drifters”, provenienti da altre epoche.

Chi li ha trasportati in questo mondo? E quali avventure aspettano Toyohisa?

