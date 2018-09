A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Dungeon Meshi – (ダンジョン飯)

Titolo internazionale: Delicious in Dungeon – Dungeon Food

Autore: Ryoko Kui

Genere: seinen – avventura, cucina, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014 – in corso

Casa Editrice giapponese: Enterbrain

Rivista: Harta

Volumi: 6 (in corso)

Titolo in Italia: Dungeon Food

Anno di pubblicazione in Italia: 2017 – in corso

Casa Editrice italiana: Jpop

Edizione: Pagine 208, Formato 12×16.9, Sovracopertina, euro 6,90 € al numero

Traduzione: Sandro Cecchi

Editing: Jacopo Costa Buranelli

Lettering: Massimiliano Lucidi

Volumi: 5 (in corso)

TRAMA

In un mondo fantasy, Laios è in un dungeon assieme alla sua squadra, quando incontrano un drago. Sono tutti preparati e ben armati, ma… affamati. A causa di un errore in una mappa, hanno girato a vuoto, e hanno finito il cibo prima di quanto pensassero, perciò sono più deboli. Vanno purtroppo incontro ad una sconfitta, nessuno di loro muore, ma la sorella di Laios, Farin, viene ingerita intera dal drago!

Scampati per miracolo, ora Laios ha un solo obiettivo: trovare il più velocemente possibile l’animale, e salvare la sorella prima che venga ingerita! Ma come fare, dato che hanno perso parte dell’armamento e… hanno ancora più fame di prima?

In loro soccorso arriva per caso un nano cuoco, che accetta di viaggiare con loro e insegnarli tutto ciò che sa sul “cibo da dungeon”. Chiusi in quelle grotte ci sono mostri e creature particolari, che possono essere mangiate, a patto di cucinarle e selezionarle in modo adeguato!

RECENSIONI

