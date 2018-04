A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Heureka – (ヘウレーカ)

Titolo internazionale: Heureka

Autore: Hitoshi Iwaaki

Genere: seinen – drammatico, storico

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2001

Casa Editrice giapponese: Hakusensha

Rivista: Young Animal Arashi

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Eureka

Anno di pubblicazione in Italia: 2015

Casa Editrice italiana: Goen

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Manga ambientato a Siracusa antica, durante la seconda guerra punica (dal 218 a.C. al 202 a.C).

In città si è trasferito da tempo Damippo, di origine spartana, che vive tranquillo con la moglie, la ricca Claudia. Ma allo scoppio della guerra i due si trovano in una posizione scomoda: i cartaginesi, che hanno preso possesso della città, cominciano a deportare infatti tutti i romani.

La coppia riesce a rifugiarsi dal genio Archimede, che li aiuta a nasconderli. In cambio, Damippo diventa suo assistente, e lo aiuta a preparare le macchine che il maestro ha ideato per difendere la città.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Hitoshi Iwaaki presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!