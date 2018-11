manga – FRECCE VELENOSE (Ichirei Shite, Kiss) – di Yakko Kaga

A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Ichirei Shite, Kiss – (一礼して、キス)

Titolo internazionale: Make a Bow And Kiss – My Poisoned Arrow

Autrice: Yakko Kaga

Genere: shoujo – scolastico, sentimentale, smut, sportivo (tiro con l’arco)

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2012 – 2014

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Betsucomi

Volumi: 6 (concluso)

Titolo in Italia: Frecce Velenose

Anno di pubblicazione in Italia: 2016 – 2017

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Prezzo 4,50 € al numero

Volumi: 6 (concluso)

TRAMA

An Kishimoto è una ragazza che frequenta l’ultimo anno delle superiori (il terzo), ed è anche la capitana del club di tiro dell’arco; ma l’arrivo del nuovo studente Youta Mikami la mette in crisi; il ragazzo infatti sembra molto più bravo di lei, tanto da farle decidere di lasciare l’incarico.

Ma con sua enorme sorpresa, è lo stesso Youta che la spinge a non farlo, e a continuare con lo sport; questo perchè la trova bella e sexy, e si è innamorato di lei.

OPERE RELATIVE

Live Action

– Ichirei Shite, Kiss – film

