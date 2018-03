A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Fushigi no Kuni no Bird – (ふしぎの国のバード)

Traduzione letterale:

Titolo internazionale: Isabella Bird in Wonderland: Unbeaten Tracks in Japan – Isabella Bird femme exploratrice (nell’edizione francese)

Autore: Taiga Sassa

Genere: seinen – avventura, slice of life, storico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2013 – in corso

Casa Editrice giapponese: Enterbrain

Rivista: Harta

Tratto: dalla biografia della stessa Bird, intitolata “Unbeaten Tracks in Japan”

Volumi: 4 – in corso

In Italia: inedito

TRAMA

Anno 1878. L’avventuriera Isabella Bird lascia in nave la Scozia, per andare in Giappone. Il suo scopo è di arrivare nell’isola più al nord dello stato giapponese: l’Hokkaido, dove vive il popolo degli Haiku.

Si tratta però di un viaggio lungo e difficile, e la Bird sarà la prima occidentale a percorrerlo.

Accompagnata da un interprete locale, la donna comincerà anche a scrivere un lungo diario di viaggio, dove documenterà tutto ciò che incontra, e racconterà anche delle antiche tradizioni nipponiche che stanno pian piano scomparendo, con l’arrivo della modernità.

