Titolo originale: Get Backers – (ゲットバッカーズ)

Titolo internazionale: Get Backers

Autori: scritto da Yuya Aoki e disegnato da Rando Ayamine

Genere: shounen – azione, combattimenti, mistero, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1999 – 2007

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Shuukan Shounen Magazine

Volumi: 39 (concluso)

Titolo in Italia: Get Backers

Anno di pubblicazione in Italia: 2001

Casa Editrice italiana: Play Press Publishing (casa editrice ora chiusa)

Volumi: 6 (interrotto)

Trasposizione video

– “Get Backers” serie tv

Ginji Amano e Ban Midou sono due ragazzi che hanno dalle particolari capacità: uno è capace di dare scosse elettriche, mentre l’altro crea delle illusioni mentali. Insieme mandano avanti un’agenzia al motto di: “se ti è stato preso noi lo recupereremo”!

Costantemente squattrinati, vivono praticamente per strada, o a volte a bordo della minuscola auto di Ban, e vengono coinvolti in situazioni incredibili e avventurose.

