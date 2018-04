A cura di Sop.

Titolo originale: Gorgeous Carat: Kurayami no Bitoku – (ゴージャス・カラット―暗闇の美徳―)

Titolo internazionale: Gorgeous Carat: Virtue of Darkness

Autrice: You Higuri

Genere: josei – avventura, mistero, storico, shounen-ai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: da Ottobre 1999 a Settembre 2002

Casa Editrice giapponese: Gentosha

Rivista: Eyes

Volumi: 4 (concluso)

In Italia: inedito

Manga relativi:

– “Gorgeous Carat Galaxy” – sequel

Parigi, fine ‘800. Florian, dopo la morte del fratello, è diventato unico erede della famiglia aristocratica Rochefortsu, ma ha grossi guai finanziari. Così chiede aiuto a Ray Balzac, conte di Courland, che ha però fama di essere un usuraio senza scrupoli.

In cambio dei soldi per fare fronte ai debiti, Ray vuole in cambio proprio lo stesso Florian, che diventa un suo sottoposto… e complice. Infatti Ray nasconde un grosso segreto: è anche un famoso ladro di gioielli, sotto lo pseudonimo di “Noir”, che si intrufola nelle case più ricche per prendere le pietre più rare, che colleziona.

Tra Francia, Marocco e Tunisia, le avventure dei due li porteranno a conoscersi meglio…

Altre opere di You Higuri presenti sul sito:

Cantarella manga

