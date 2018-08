A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Sekai no Chuushin de, Ai wo Sakebu – (世界の中心で、愛をさけぶ)

Titolo internazionale: Socrates in Love – Cry out for Love at the Heart of the World

Autore: Kazumi Kazui (disegni) Kyoichi Katayama (storia originale)

Genere: shoujo – drammatico, sentimentale, tragedia

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2004

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Petit Comic

Tratto: dal romanzo “Gridare amore dal centro del mondo” di Kyoichi Katayama

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Gridare amore dal centro del mondo

Anno di pubblicazione in Italia: 2009 (ristampato poi nel 2011)

Casa Editrice italiana: Ronin

Traduzione: Rebecca Suter

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Sakutaro Matsumoto è un ragazzo giapponese in procinto di partire per l’Australia, con il triste scopo di disperdere le ceneri della sua ragazza, Aki Hirose, morta a soli diciassette anni di leucemia.

Iniziano poi diversi flashback del ragazzo, che ricorda lo scorrere della loro storia d’amore, iniziata in seconda media.

OPERE RELATIVE

Romanzo

– Gridare amore dal centro del mondo

Telefilm live

– Sekai no Chuushin de, Ai wo Sakebu – film

– My Girl and I – film coreano

– Sekai no Chuushin de, Ai wo Sakebu – telefilm (drama)

