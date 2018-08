A cura di Ann

Titolo originale: H2 – (エイチツー)

Titolo internazionale: H2

Autore: Mitsuru Adachi

Genere: shounen – scolastico, sentimentale, sportivo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1992 – 1999

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Shuukan Shounen Sunday

Volumi: 34 (concluso)

Ristampato poi, nel 2009, in 20 volumi bunko (deluxe)

Titolo in Italia: H2

Anno di pubblicazione in Italia: 2001

Casa Editrice italiana: Star Comics

Volumi: 34 (concluso)

TRAMA

Hiro Kunimi è un ragazzo con una grande passione, e abilità, nel baseball. Alle scuole medie giocava con gli amici Hideo Tachibana e Noda Atsushi; e spettatrice delle loro vittorie era l’amica Hikari Amamiya, di cui sia lui che Hideo erano innamorati. Un giorno però un medico gli aveva diagnosticato il “gomito di vetro” una patologia che gli avrebbe impedito di giocare.

Ora Hiro frequenta le superiori, ha perso molto e gli manca il baseball, ma per evitarlo è andato in una scuola che non ha una squadra del suo sport preferito. Lì si iscrive al club di calcio, dove la manager è Haruka Koga, che presto diventa sua amica. La ragazza vorrebbe però creare un gruppo dedicato al baseball, e cerca di convincere proprio Hiro ad aiutarla… Ma il ragazzo è pronto a riaffrontare i fantasmi del passato, magari sottoponendosi a un nuovo esame medico?

