A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Happiness – (ハ ピ ネ ス – 押 見 修造)

Titolo internazionale: Happiness (Shuzo Oshimi)

Autore: Shuzo Oshimi

Genere: seinen – drammatico, horror, psicologico, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo e non facilmente impressionabile

Anno di pubblicazione in Giappone: Febbraio 2015 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Bessatsu Shounen Magazine

Volumi: 6 (in corso)

Titolo in Italia: Happiness

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2017 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Makoto Okazaki è un ragazzo liceale soggetto a bullismo a scuola, sia da parte dei compagni che delle compagne di classe. Una sera, mentre sta andando in bici a restituire un dvd, viene attaccato da una ragazza, che lo sbatte per terra… e gli morde il collo per berne il sangue.

Mentre è gravemente ferito e rischia la morte, quando la misteriosa ragazza gli chiede se vuole morire, o diventare come lei.

Makoto sceglie di vivere. Poi, tutto si fa nero.

Quando si sveglia, si ritrova in ospedale, con la sua famiglia preoccupata. Qualcosa in lui è cambiato. Gli gira la testa, la sua forza è aumentata. E ha tanta sete, ma non di acqua, di sangue. E’ diventato un vampiro?

Sangue e violenza diventano così improvvisamente parti fondamentali e importanti della sua vita…

Altre opere di Shuzo Oshimi presenti sul sito:

