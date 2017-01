A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Hen – (変)

Traduzione letterale: “Strano”

Titolo internazionale: Hen: Strange Love

Autore: Hiroya Oku

Genere: seinen, yuri – ecchi, scolastico, sentimentale

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 1992 – 1997

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Young Jump

Volumi: 8 (concluso)

Nota importante: in realtà esistono due serie, entrambe intitolate “Hen” e dello stesso autore. La prima, di 13 volumi, racconta di Ichiro Suzuki, un ragazzo etero che però si infatua suo malgrado di un compagno di classe, Yuki Sato (il manga è conosciuto anche come “HEN: Suzuki & Satou”).

La seconda invece racconta le vicende di Chizuru e Azumi (e infatti è conosciuto come “HEN: Chizuru & Azumi”) ed è quello pubblicato in Italia (dove però compaiono anche Suzuki e Sato, come personaggi secondari).

Titolo in Italia: Hen

Anno di pubblicazione in Italia: dal 2000 al 2001

Casa Editrice italiana: Star Comics (con il marchio “Orion”)

Volumi: 16 (concluso), i volumi sono la metà di uno originale giapponese

Trasposizione video:

– “Hen” 2 oav

TRAMA

Chizuru Yoshida è una perfetta liceale, che eccelle in tutto quello che fa, inoltre è molto bella. Lavora come modella, e ha molti ammiratori ai suoi piedi.

Consapevole del suo potere, la ragazza passa con disinvoltura da un ragazzo all’altro, manipolandoli con le lusinghe sessuali come vuole.

Ma nonostante le tante storie, non si è mai innamorata, e niente e nessuno sembra toccare davvero il suo cuore.

Le cose cambiano quando si trasferisce nella sua classe la timida e imbranata Azumi Yamada. Qualcuno scatta nel cuore di Chizuru, che si accorge di cominciare a pensare a lei e a volerla.

Inizialmente è a dir poco scioccata di aver preso una cotta per una ragazza, e per di più una molto diversa da lei; ma poi comincerà con fatica a far chiarezza nel suo cuore.

