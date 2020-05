manga – HE’S MY VAMPIRE (Junketsu Kareshi) – di Aya Shouoto

A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Junketsu + Kareshi – (純血+彼氏)

Titolo internazionale: He’s my Vampire – Pureblood + Boyfriend – He’s My Only Vampire

Autrice: Aya Shouoto

Genere: azione, reverse harem, sentimentale, soprannaturale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2010

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Aria

Volumi: 10 (concluso)

Titolo in Italia: He’s my Vampire

Anno di pubblicazione in Italia: 2012

Casa Editrice italiana: Gp Manga

edizione economica, a 4,50 €

Volumi: 10 (concluso)

TRAMA

Cana è una studentessa energica, che dà una mano a tutti i club scolastici che ne hanno bisogno. Una volta faceva parte della squadra di atletica leggera, ma ha dovuto rinunciare per infortunio.

La ragazza rimane vittima di un incidente stradale, ma la salva un suo amico di infanzia di nome Aki che è segretamente… un vampiro. Mordendola sul collo la guarisce da tutte le ferite, ma la lega indissolubilmente a lui.

