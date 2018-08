A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Hiyokoi – (ひよ恋)

Titolo internazionale: Hiyokoi – A Shy Girl in Love – Flying Love – Little Bird Love

Autrice: Moe Yukimaru

Genere: shoujo – scolastico, sentimentale

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2009 – 2014

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Ribon

Volumi: 14 (concluso)

Titolo in Italia: Hiyokoi – Il Pulcino Innamorato

Anno di pubblicazione in Italia: 2012 – 2015

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 14 (concluso)

TRAMA

Hiyori è una studentessa liceale alta appena 1 metro e 40, che si sente in difficoltà proprio per la sua statura, senza contare che è anche molto timida. Nella nuova scuola viene messa nel banco vicino all’altissimo Hirose che, al suo contrario, è un ragazzo espansivo e molto gentile.

Lo studente si interessa ad Hiyori, ribattezzata “pulcino”, e decide di aiutarla a fare amicizia con gli altri ragazzi in classe. Così in breve la ragazza si innamora di lui, ma non ha il coraggio di farsi avanti.

Hirose sarà così buono con lei come fa con tutti, o proverà qualcosa di speciale per il “pulcino”?

OPERE RELATIVE

Oav/Special

– Hiyokoi – 1 oav (corrispondente al solo primo volume del fumetto)

– Hiyokoi ONA – 3 special

