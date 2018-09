A cura di Anne

Titolo originale: Hot Gimmick – (ホットギミック)

Titolo internazionale: Hot Gimmick

Autrice: Miki Aihara

Genere: shoujo – reverse-harem, scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2000 – 2005

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Betsucomi

Volumi: 12 (concluso)

Titolo in Italia: Hot Gimmick

Anno di pubblicazione in Italia: 2005 – 2006

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 12 (concluso)

TRAMA

Hatsumi Narita è una ragazza di 16 anni che vive, con i genitori e i fratelli, in un complesso condominiale costruito apposta per le famiglie dei lavoratori della ditta del signor Tachibana, proprietario anche delle case. Così sua moglie approfitta del ruolo di capo del marito per spadroneggia su tutti, inoltre è una gran impicciona e ipocrita.

Un giorno Hatsumi va a comprare un test di gravidanza di nascosto per la sorella, ma viene sfortunatamente beccata da Ryoki, figlio dei Tachibana, che va nella sua stessa scuola, ed è un noto bullo. Il ragazzo ne approfitta per ricattarla: se non vuole che lui vada a dire alla madre del test, lei dovrà diventare la sua schiavetta.

Le giornate a scuola di Hatsumi diventano così infernali, ma in suo aiuto sembra arrivare improvvisamente Shinogu Azusa, un suo gentile amico di infanzia, che quando erano bambini la proteggeva sempre. Ma con sua grande sorpresa, la studentessa scopre che il suo amico è cambiato, e sembra centrare qualcosa suo fratello maggiore, Shinogu.

