Titolo originale: Spain no hikari to yume – (スペインの光と闇)

Titolo internazionale: Bride of Diaz

Autrice: Eve Takigawa

Genere: josei – sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1999

Casa Editrice giapponese: pubblicato dalla Harlequin (Ohzora Shuppan)

Tratto: tratto dal romanzo “Bride of Diaz” di Patricia Wilson

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Il Vascello Fantasma

Anno di pubblicazione in Italia: 2000

Casa Editrice italiana: collana “XMeComics” (Mondadori)

Volumi: 1 (concluso)

Laura è una giovane infermiera inglese, decisa e allegra, ma con tanti dubbi su sé stessa e sul suo futuro. Desiderosa di prendere una pausa da tutto e tutti, decide di rispondere all’annuncio di lavoro di una nobildonna spagnola, che cerca una infermiera inglese che sia disposta a trasferirsi a casa sua.

Fatti i bagagli, Laura si imbarca per la Spagna. La nobile è una signora gentile e disponibile, invece il figlio Rodrigo è affascinante ma molto scontroso: lui e Laura sono così diversi che sembrano proprio il giorno e la notte…

