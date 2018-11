manga – IL SORTILEGIO DEL VENTO (Kaze no Galdor) – di Yuuho Ashibe

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Kaze no Galdor – Nubatama no Kami no Himegimi – (風の呪歌 射千玉の髪の姫君)

scritto anche a volte come “Kaze no Juka – Nubatama no Kami no Himegimi”

Titolo internazionale: The Wind of Galdor

Autrice: Yuuho Ashibe

Genere: shoujo – fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1996

Casa Editrice giapponese: Akita Shoten

Rivista: Candle Comics

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Il Sortilegio del Vento

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Casa Editrice italiana: Ronin

Prezzo: 6,90 euro

Traduzione: Alberto della Rocca e Nino Giordano

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Un’amazzone si risveglia, ferita, sulla riva di un fiume; e viene aiutata da un bardo, che porta con sé un’arpa a forma di unicorno. La guerriera non ricorda chi sia o da dove venga, ma mentre parlano i due vengono attaccati da un branco di lupi. Fuggendo, i due finiscono in una locanda vicino al bosco, popolata da maghi.

Qua la ragazza scopre che il musicista ha con sé un strumento magico, la mitica Arpa di Thule, a cui però si sono rotte delle corde, e possono essere aggiustate solo con il crine di unicorno; e la guerriera decide di aiutare il bardo a trovare l’animale, molto raro.

RECENSIONI

