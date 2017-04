A cura di M.

Titolo originale: Uminari – (海鳴り (柴田あや子))

Titolo internazionale: Love Changes

Autrice: Ayako Shibata

Genere: josei – sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1999

Casa Editrice giapponese: pubblicato dalla Harlequin (Ohzora Shuppan)

Tratto: tratto dal romanzo “Love Changes” di Barbara Bretton

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Il Vascello Fantasma

Anno di pubblicazione in Italia: 2000

Casa Editrice italiana: collana “XMeComics” (Mondadori)

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Stacey è una donna di successo, che è riuscita a diventare vice presidente della ditta dove lavora da anni. Il presidente è un uomo di mezza età gentile di nome John, che per lei stima molto.

L’unica cosa che le manca è l’amore, ma Stacey ha deciso di non innamorarsi mai più; dopo che l’ex fidanzato l’ha lasciata perchè lei non può avere figli.

Nella città americana in riva al mare in cui vive, c’è una leggenda: nei giorni nebbiosi è possibile scorgere sull’acqua un misterioso vascello fantasma. Una notte Stacey vede quella nave, quando accanto a lei c’è un bellissimo uomo d’affari italiano, di nome Francesco Borelli…

Altre opere di Ayako Shibata presenti sul sito:

Il profumo della giungla manga

