SCHEDA

Titolo originale: Ace o Nerae! – (エースをねらえ!)

Traduzione letterale: Punta all’Ace!

nota: Nel tennis, l’Ace è il servizio che tocca terra nell’apposita area avversaria, senza avere contatto con la rete né essere toccato dalla racchetta o dal corpo dell’avversario. (tratto da Wikipedia). Insomma, un punto netto.

Titolo internazionale: Aim for the Ace!

Autrice: Sumika Yamamoto

Genere: shoujo – drammatico, scolastico, sentimentale, sportivo (tennis)

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1973 – 1980

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Margaret

Volumi: 18 (prima edizione, concluso) – il manga ha avuto poi parecchie ristampe, in formati e numero di volumi diversi (addirittura in digitale per i lettori di ebook).

Titolo in Italia: Jenny la tennista

Anno di pubblicazione in Italia: 2003 – 2006

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 25 (concluso)

TRAMA

Anche il fumetto è stato pubblicato in Italia con il titolo dato al cartone animato, per fortuna i nomi dei personaggi sono quelli originali giapponesi.

Hiromi Oka è una studentessa di sedici anni che inizia il liceo (in Giappone le superiori durano 3 anni) nel Nishi, una scuola superiore nota per il prestigioso club di tennis, le cui stelle sono Reyka Ryuzaki, detta “Madame Butterfly” per la sua eleganza, e Todo Takayuki, presidente dell’assemblea studentesca. Ed è proprio a questa squadra che si iscrive Hiromi, con l’amica Maki.

Nonostante non sia più brava e portata per il gioco di altre matricole, Hiromi viene scelta come titolare per il prossimo torneo dall’allenatore, il severo Jin Munakata. Tutti rimangono stupiti per questa decisione, la stessa protagonista è molto turbata, ma quella più arrabbiata è Otowa, un’atleta capace che si vede scavalcata dall’ultima arrivata.

Hiromi si ritrova improvvisamente a dover fare allenamenti massacranti, e a subire angherie delle compagne gelose, e la stessa Madame Butterfly che lei ammira, la tratta con disprezzo (anche perchè gelosa). L’unica nota positiva è che la ragazza comincia a conoscere bene Todo, che è molto gentile, e a prendersi una cotta per lui.

Ma poco a poco il rapporto con Munakata, che lei inizialmente odia, diventa più stretto; e anche con Madame Butterfly le cose migliorano. Ma la strada per vincere il torneo, o almeno di essere all’altezza di non sfigurare, è molto ardua…

OPERE RELATIVE

Anime

– Jenny la Tennista – serie tv (1973)

– Shin Ace o nerae! – serie tv (1978)

– Jenny la tennista: Seconda serie – serie tv (1989)

– Jenny la tennista: Il film – film d’animazione (1979)

– Jenny la tennista 2 – serie di oav (1988)

Live action

– Ace wo nerae Drama – telefilm live

– Ace wo nerae: Kiseki e no chousen – special tv live

