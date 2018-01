A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Joshi Mousou Shoukougun – (女子妄想症候群〈フェロモマニアシンドローム〉)

Titolo internazionale: Pheromomania Syndrome – Girl’s Delusional Syndrome

Autrice: Ichiha

Genere: shoujo – commedia, comico, sentimentale, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: dal 2002 al 2008

Casa Editrice giapponese: Hakusensha

Rivista: Hana to Yume

Volumi: 10 (concluso)

In Italia: inedito

TRAMA

Keishi e Hotori sono amici d’infanzia e stanno sempre insieme, ma non potrebbero essere più diversi. Lui, Keishi, ha un fisico piccolino, sembra più una ragazza, e dà l’impressione di essere una persona delicata e dolce, da proteggere. Mentre lei, Hotori, dall’alta statura (con cui supera lo stesso Keishi!) e dal viso spigoloso, viene spesso scambiata per un maschio, e sembra una persona forte e scontrosa.

In realtà Hotori è una ragazza romantica, ed è innamorata di Keishi da anni, tanto da fantasticare spesso su di lui (con tanto di fuoriscite di sangue dal naso quando ‘esagera’ con la fantasia!). Ma non osa fare il primo passo, perchè i due formano una coppia troppo strana, e crede di non avere speranze.

Ma – tra prese in giro, battute esilaranti e conclusioni strampalate – si scoprirà che forse l’aspetto esteriore molte volte inganna…

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!